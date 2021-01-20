За сутки в Украине более 2 тыс. человек госпитализировали из-за COVID-19. Фото:

https://racurs.ua/n149246-za-sutki-bolee-2-tys-ukraincev-gospitalizirovali-iz-za-covid-19-infografika.html

Ракурс

Коронавирус за сутки в Украине подхватили 4 тыс. 383 украинцев.

За 19 декабря в стране заболели 161 ребенок и 239 медицинских работников. В больницы попали 2 тыс. 11 человек, а 212 пациентов скончались от болезни. Выздоровели от коронавируса 14 тыс. 501 человек. Вчера было совершено 45 тыс. 790 тестирований. Об этом 20 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 606 случаев, Запорожской области — 423 случаи, Харьковской — 335, Киевской — 226 и Одесской — 223 областей.

За время пандемии в Украине заболели 1 тыс. 172 тыс. 38 человек, а выздоровели 900 тыс. 749 пациентов. Коронавирус унес жизни 21 тыс. 258 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 606 случаев;

Винницкая область — 178 случаев;

Волынская область — 103 случая;

Днепропетровская область — 157 случаев;

Донецкая область — 208 случаев;

Житомирская область — 92 случая;

Закарпатская область — 76 случаев;

Запорожская область — 423 случая;

Ивано-Франковская область — 149 случаев;

Киевская область — 226 случаев;

Кировоградская область — 39 случаев;

Луганская область — 76 случаев;

Львовская область — 195 случаев;

Николаевская область — 114 случаев;

Одесская область — 223 случая;

Полтавская область — 158 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 335 случаев;

Херсонская область — 48 случаев;

Хмельницкая область — 165 случаев;

Черкасская область — 200 случаев;

Черновицкая область — 198 случаев;

Черниговская область — 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 18 января коронавирус в Украине подхватили 3 тыс. 939 украинцев. Заболели 131 ребенок и 238 медработников. Медики решили госпитализировать 801 человека, а 177 пациентов умерли от осложнений.