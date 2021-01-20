Дорожники повідомили про ситуацію на автошляхах. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/ua/n149248-v-ukrayini-namelo-do-20-sm-snigu-dorojnyky-povidomyly-pro-sytuaciu-na-avtoshlyahah.html

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Складні погодні умови в Україні 20 січня призвели до великої кількості снігу.

Снігопади фіксуються у Львівській та Закарпатській областях, тут випало до 20 см снігу. На Тернопільщині випало до 8 см снігу, також сніг іде в Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Також спостерігається сильний вітер в регіонах. Температура повітря на заході 6−9° на решті територій країни території від 13° до 5° нижче нуля. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

У Дніпропетровській області місцями спостерігається ожеледиця, а в Донецькій області —накати. У Волинській, Запорізькій Луганській, Закарпатській місцями фіксується засніжена дорога. На перевальних ділянках доріг в Закарпатській та Львівській області йде сильний сніг, а на Івашківському, Орявському перевалах випало до 20 см снігу.

В областях, де сніжило, триває очищення проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами. Працює 586 одиниць техніки та 841 робітник. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечений.

За інформацією українського Гідрометцентру, 20 січня на Закарпатті очікується значний сніг, а в Карпатах обіцяють пориви вітру 15−20 м/с та хуртовини. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Сніг та мокрий сніг прогнозується в усіх західних областях, а також у Житомирській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 21 січня вдень на території країни очікується відлига. А 22 січня плюсові температури охоплять майже всю територію України.