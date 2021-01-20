Дорожники сообщили о ситуации на автодорогах. Фото: Укравтодор

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Сложные погодные условия в Украине 20 января привели к большому количеству снега.

Снегопады фиксируются во Львовской и Закарпатской областях, здесь выпало до 20 см снега. На Тернопольщине выпало до 8 см снега, а также снег идет в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Также наблюдается сильный ветер в регионах. Температура воздуха на западе 6−9° на остальной территории страны территории от 13° до 5° ниже нуля. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

В Днепропетровской области местами наблюдается гололедица, а в Донецкой области —накат. В Волынской, Запорожской Луганской, Закарпатской местами фиксируется заснеженная дорога. На перевальных участках дорог в Закарпатской и Львовской области идет сильный снег, а на Ивашковском, Орявском перевалах выпало до 20 см снега.

В областях, где шел снег, продолжается очистка проезжей части дорог от снега, обработка противогололедными материалами. Работает 586 единиц техники и 841 рабочий. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

По информации украинского Гидрометцентра, 20 января на Закарпатье ожидается значительный снег, а в Карпатах обещают порывы ветра 15−20 м/с и метели. Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Снег и мокрый снег прогнозируется во всех западных областях, а также в Житомирской и Хмельницкой областях.

Напомним, синоптики обещали, что 21 января днем на территории страны ожидается оттепель. А 22 января плюсовые температуры охватят почти всю территорию Украины.