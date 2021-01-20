Австрийских политиков подозревают во внеочередной вакцинации от COVID-19. Фото: ua.112

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Вакцину от коронавируса в некоторых регионах Австрии местные политики и их родственники могли получить вне очереди.

В Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене зафиксированы случаи, когда прививки делали не категориям лиц, нуждающимся в этом в первую очередь, сообщает АРА.

Минздрав и органы прокуратуры Австрии проверяют сообщение о том, что прививки делали политикам, общественным деятелям и их родственникам.

Добровольная и бесплатная вакцинация населения стартовала в Австрии в конце декабря.

На первом этапе прививки делают лицам из группы наибольшего риска — старше 80 лет, в частности жителям домов престарелых, а также медикам.

По словам главы австрийского правительства Себастьяна Курца, все люди старше 65 лет смогут вакцинироваться от коронавируса ориентировочно до конца апреля.

Затем начнется массовая вакцинация всех желающих, онлайн-регистрация для получения прививки уже началась.

Напомним, в Польше двух должностных лиц Варшавского медицинского университета уволили из-за скандала с внеплановой вакцинацией от коронавируса некоторых политиков и звезд шоу-бизнеса.