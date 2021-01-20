Австрійських політиків підозрюють у позачерговій вакцинації від COVID-19. Фото: ua.112.u

https://racurs.ua/ua/n149247-u-pozachergoviy-vakcynaciyi-vid-covid-19-pidozruut-avstriyskyh-politykiv.html

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Вакцину від коронавірусу в деяких регіонах Австрії місцеві політики та їх родичі могли отримати поза чергою.

У Форарльберзі, Тіролі, Каринтії, Верхній Австрії, Нижній Австрії та Відні зафіксували випадки, коли щеплення робили не категоріям осіб, які потребують цього у першу чергу, повідомляє АРА.

МОЗ та органи прокуратури Австрії перевіряють повідомлення про те, що щеплення робили політикам, громадським діячам та їхнім родичам.

Добровільна та безплатна вакцинація населення стартувала в Австрії наприкінці грудня.

На першому етапі щеплення роблять особам з групи найбільшого ризику — віком від 80 років, зокрема мешканцям будинків для старших людей, а також медикам.

За словами глави австрійського уряду Себастіана Курца, усі люди старші 65 років зможуть вакцинуватися від коронавірусу орієнтовно до кінця квітня.

Потім розпочнеться масова вакцинація всіх охочих, онлайн-реєстрація для отримання щеплення вже розпочалася.

Нагадаємо, в Польщі двох посадовців Варшавського медичного університету звільнили через скандал з позачерговою вакцинацією від коронавірусу деяких політиків та зірок шоу-бізнесу.