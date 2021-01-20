У позачерговій вакцинації від COVID-19 підозрюють австрійських політиківhttps://racurs.ua/ua/n149247-u-pozachergoviy-vakcynaciyi-vid-covid-19-pidozruut-avstriyskyh-politykiv.htmlРакурс
Вакцину від коронавірусу в деяких регіонах Австрії місцеві політики та їх родичі могли отримати поза чергою.
У Форарльберзі, Тіролі, Каринтії, Верхній Австрії, Нижній Австрії та Відні зафіксували випадки, коли щеплення робили не категоріям осіб, які потребують цього у першу чергу, повідомляє АРА.
МОЗ та органи прокуратури Австрії перевіряють повідомлення про те, що щеплення робили політикам, громадським діячам та їхнім родичам.
Добровільна та безплатна вакцинація населення стартувала в Австрії наприкінці грудня.
На першому етапі щеплення роблять особам з групи найбільшого ризику — віком від 80 років, зокрема мешканцям будинків для старших людей, а також медикам.
За словами глави австрійського уряду Себастіана Курца, усі люди старші 65 років зможуть вакцинуватися від коронавірусу орієнтовно до кінця квітня.
Потім розпочнеться масова вакцинація всіх охочих, онлайн-реєстрація для отримання щеплення вже розпочалася.
Нагадаємо, в Польщі двох посадовців Варшавського медичного університету звільнили через скандал з позачерговою вакцинацією від коронавірусу деяких політиків та зірок шоу-бізнесу.