«Укравтодор» сообщил о ситуации на дорогах. Фото: ukravtodor.gov.ua

https://racurs.ua/n149191-sneg-gololed-i-moroz-ukravtodor-soobschil-o-situacii-na-dorogah-karta.html

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Холодная погода наблюдается в Украине 19 января, а температура воздуха колеблется от 5° до 23° мороза.

Снег идет в Киевской, Львовской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Сумской и центральных областях. В Днепропетровской области местами наблюдается гололедица, а в Донецкой области — накат. В Волынской, Запорожской Луганской, Ровенской, Хмельницкой местами заснеженная дорога. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора».

На перевальных участках дорог выпадает небольшой снег. Состояние дорожного покрытия местами мокрое, на Вышковском перевале дорога заснеженная.

Дорожники уверяют, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. В областях с осадками службы региональных подразделений «Укравтодора» расчищают проезжие части дорог от снега, обрабатывают их противогололедными материалами. На автодорогах работают 696 единиц техники и 791 рабочий.

Тем временем в украинском Гидрометцентре сообщили, что в стране сохраняется холодная погода, днем столбики термометров покажут 11−16° мороза, а на крайнем юге и Закарпатье днем прогнозируют 4−9° ниже нуля. Небольшой снег ожидается на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах. На дорогах наблюдается гололедица.

Напомним, синоптики заявляют, что морозы в Украине станут ласковее 20 января, в уже 21 января днем на территории страны ожидается оттепель. А 22 января плюсовые температуры охватят почти всю территорию Украины.