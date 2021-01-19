Отменить перенос рабочих дней предложили в Раде

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Отменить перенос рабочих дней предложили в Раде депутаты провластного большинства «Слуги народа». В парламент подали законопроект, в котором предлагается отменить перенос рабочих и праздничных дней для организаций с пятидневным графиком работы.

Они не смогут так менять график, чтобы рабочая неделя становилась шестидневкой без согласия каждого сотрудника. Авторы законопроекта считают, что такие переносы негативно сказываются на производительности труда и имидже Украины, поскольку в странах ЕС отменили перенос рабочих дней.

Законопроект подала председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и 14 депутатов из фракции «Слуга народа».

В пояснительной записке к документу нардепы написали, что «чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире».

Кроме того, по мнению нардепов, перенос рабочих дней является «типичной советской традиции, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности в России», а четырехдневная рабочая неделя «снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующему за длинными выходными».

В настоящее время правительство ежегодно несколько раз в год может рекомендовать руководителям предприятий и учреждений переносить выходные и рабочие дни, чтобы подстроить график к общегосударственным праздникам. Кабмин мотивирует это «созданием благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рациональным использованием рабочего времени».

Напомним, что и в начале 2021 года Кабмин дважды менял график рабочих дней, чтобы создать длинные четырехдневные праздники — с 1 по 3 января и с 7 по 10 января.