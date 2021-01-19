Скасувати перенесення робочих днів запропонували в Раді

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Скасувати перенесення робочих днів запропонували в Раді депутати провладної більшості «Слуги народу». У парламент подали законопроект, в якому пропонується скасувати перенесення робочих і святкових днів для організацій з п’ятиденним графіком роботи.

Вони не зможуть так змінювати графік, щоб робочий тиждень ставав шестиденкою без згоди кожного співробітника. Автори законопроекту вважають, що такі переноси негативно позначаються на продуктивності праці і іміджі України, оскільки в країнах ЄС скасували перенесення робочих днів.

Законопроект подала голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третякова та 14 депутатів з фракції «Слуга народу».

У пояснювальній записці до документу нардепи написали, що «надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і назагал формує негативну репутацію бізнес-потенціалу України у світі».

Крім того, на думку нардепів, перенесення робочих днів є «типовою радянською традицією, яка до сьогодні зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії», а чотириденний робочий тиждень «знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, що є наступним за довгими вихідними».

Нині уряд щороку декілька разів на рік може рекомендувати керівникам підприємств та установ переносити вихідні та робочі дні, аби прилаштувати графік до загально державних свят. Кабмін мотивує це «створенням сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціональним використанням робочого часу».

Нагадаємо, що і на початку 2021 року Кабмін двічі змінював графік робочих днів, щоб утворити довгі чотириденні свята — з 1 по 3 січня та з 7 по 10 січня.