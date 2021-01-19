«Укравтодор» повідомив про ситуацію на дорогах. Фото: ukravtodor.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n149191-snig-ojeled-ta-moroz-ukravtodor-povidomyv-pro-sytuaciu-na-dorogah-karta.html

Ракурс

Холодна погода спостерігається в Україні 19 січня, а температура повітря коливається від 5° до 23° морозу.

Сніг іде в Київській, Львівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Сумській та центральних областях. У Дніпропетровській області місцями спостерігається ожеледиця, а в Донецькій області — накати. У Волинській, Запорізькій Луганській, Рівненській, Хмельницькій місцями засніжена дорога. Про це повідомила прес-служба «Укравтодору».

На перевальних ділянках доріг випадає невеликий сніг. Стан дорожнього покриття місцями мокрий, на Вишківському перевалі дорога засніжена.

Дорожники запевняють, що проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. В областях з опадами служби регіональних підрозділів «Укравтодору» розчищають проїзні частини доріг від снігу, обробляють їх протиожеледними матеріалами. На автошляхах працюють 696 одиниць техніки та 791 робітник.

Тим часом в українському Гідрометцентрі повідомили, що в країні зберігається холодна погода, вдень стовпчики термометрів покажуть 11−16° морозу, а на крайньому півдні та Закарпатті вдень прогнозують 4−9° нижчу нуля. Невеликий сніг очікується на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах. На дорогах спостерігається ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики заявляють, що морози в Україні стануть лагіднішими 20 січня, в вже 21 січня вдень на території країни очікується відлига. А 22 січня плюсові температури охоплять майже всю територію України.