Вакцинация от коронавируса в Украине. Фото: brovmedcentr

https://racurs.ua/n149249-pochemu-ne-stoit-vakcinirovatsya-ot-koronavirusa-za-svoy-schet-rasskazal-lyashko.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале. Украинцы не должны делать прививки в частных структурах, уверяет Минздрав.

Правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала «Украина 24».

На первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за свои деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, но и то не факт, — заявил заместитель главы Минздрава.

Всех привитых будут заносить в электронную систему охраны здоровья.

Поэтому, когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Напомним, Украина ведет переговоры с производителями шести вакцин и получит более 900 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца.

При этом вакцинация на коммерческой основе будет проходить одновременно с государственной, бесплатной.

Сейчас Украина договорилась только о приобретении партии на 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.

За последние сутки коронавирус в Украине подхватили 4 тыс. 383 граждан, в частности 161 ребенок и 239 медицинских работников.