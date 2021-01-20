Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/ua/n149251-tramp-pomyluvav-ponad-70-osib-v-ostanni-godyny-prezydentstva-detali.html

Ракурс

Дональд Трамп, чинний президент США, в останні години перебування на цій посаді помилував 73 особи.

Для ще 70 осіб він пом’якшив покарання. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому.

Серед цього переліку немає самого Трампа, членів його родини та його особистого адвоката Рудольфа Джуліані. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Трамп обговорював з радниками можливість таких дій, щоб захиститися від можливих переслідувань після завершення президентської каденції.

В останні години президентства Трамп, зокрема, помилував свого колишнього радника Стіва Беннона, котрого звинувачували в присвоєнні коштів, які збиралися на будівництво однієї з головних передвиборчих обіцянок Трампа — прикордонної стіни між США та Мексикою.

Також Трамп помилував американського підприємця Еліота Бройді, котрий активно його підтримував. Бройді раніше визнав себе винним в порушенні законів про лобіювання.

Крім того, помилувано колишнього мера Детройта Кваме Кліппатріка, котрий відбував 28-річний термін ув’язнення за обвинуваченням у корупції, та політконсультанта Республіканської партії США Пола Еріксона, який мав стосунок до справи імовірної російської шпигунки Марії Бутіної.

Серед помилуваних Трампом осіб є двоє реперів — Ліл Уейн (Двейн Картер) та Кодак Блек (Білл Капрі). Їх було засуджено за пов’язані зі зброєю правопорушення. Помилування реперів Трамп мотивував, зокрема, їх участю у благодійності.

Cьогодні, 20 січня, має відбутися інавгурація наступника Трампа — представника Демократичної партії Джо Байдена.