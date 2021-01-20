Венедіктова не буде особисто повідомляти про підозру Тупицькому. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n149252-venediktova-ne-bude-osobysto-povidomlyaty-pro-pidozru-tupyckomu.html

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Олександру Тупицькому, відстороненому голові Конституційного суду України (КСУ), генеральний прокурор Ірина Венедиктова не буде повідомляти про підозру особисто.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пишуть «Українські новини».

Не буде, оскільки главі Конституційного суду вже повідомлено про підозру 28 грудня 2020 року, — сказав представник Офісу.

Інших дій Венедіктова не має наміру робити, зокрема особисто зустрічатися з Тупицьким для повідомлення йому про підозру.

В Офісі генпрокурора повідомили, що Тупицький вважається таким, якому повідомлено про підозру і є підозрюваним з 28 грудня.

Раніше Тупицький відреагував на повідомлення про підозру 10-сторінковою заявою Венедіктовій.

Він наголошує, що, згідно з нормами законодавства про КСУ, суддям КСУ про підозру має повідомляти генпрокурор або особа, котра виконує його обов’язки.

За словами Тупицького, він не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні, тому його не можуть викликати на допит як підозрюваного.

Нагадаємо, голову КСУ підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384 і ст. 386 Кримінального кодексу.