52% українців не хочуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149261-52-ukrayinciv-ne-hochut-navit-bezkoshtovnogo-scheplennya-proty-covid-19-infografika.html

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Вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 хочуть не всі громадяни.

52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними. Готові до безкоштовної вакцинації 43% громадян. При цьому підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала, оскільки у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Разом з тим дещо зросла кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною. Якщо препарат буде доступним в аптеках, то його приймати 39% громадян, не готові — 56% респондентів.

При цьому противниками вакцинації виступають люди віком від 30 до 49 років, жінки, мешканці невеликих міст та ті, хто не бояться захворіти коронавірусом.

Соціологи зазначили, що дослідження тривало 14−16 січня. Представники «Рейтингу» методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитали 1 тис. 600 респондентів віком від 18 років і старше. Зазначається, що помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Нагадаємо, результати соціологічного дослідження показують, що запровадження локдауну, який діє з 8 січня по 24 січня, підтримують 51%, протилежної думки — 46%.