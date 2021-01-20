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Ракурс
Військовослужбовця ЗСУ викрили на торгівлі пластидом. Фото: СБУ

Військовослужбовця ЗСУ на Сумщині викрили на торгівлі вибухівкою (ФОТО)

20 січ 2021, 12:48
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Служба безпеки України затримала на Сумщині військовослужбовця Збройних сил України під час збуту партії вибухівки.

Військовий намагався збути 3 кг пластиду з детонатором. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили ще 1,5 кг пластиду. Виявилося, що військовий вже не вперше продавав вибухівку. Про це 20 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Справу розсідлує поліція під під процесуальним керівництвом військової прокуратури Сумського гарнізону.

Військовослужбовця ЗСУ викрили на торгівлі пластидом. Фото: СБУ


Військовослужбовця ЗСУ викрили на торгівлі пластидом. Фото: СБУ

Нагадаємо, у серпні правоохоронці встановили, що екс-керівник одного з підприємств оборонного комплексу, колишній військовий та діючий військовослужбовець ЗСУ налагодили торгівлю краденими комплектуючими до військових вертольотів Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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