Військовослужбовця ЗСУ викрили на торгівлі пластидом. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n149263-viyskovoslujbovcya-zsu-na-sumschyni-vykryly-na-torgivli-vybuhivkou-foto.html

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Служба безпеки України затримала на Сумщині військовослужбовця Збройних сил України під час збуту партії вибухівки.

Військовий намагався збути 3 кг пластиду з детонатором. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили ще 1,5 кг пластиду. Виявилося, що військовий вже не вперше продавав вибухівку. Про це 20 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Справу розсідлує поліція під під процесуальним керівництвом військової прокуратури Сумського гарнізону.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці встановили, що екс-керівник одного з підприємств оборонного комплексу, колишній військовий та діючий військовослужбовець ЗСУ налагодили торгівлю краденими комплектуючими до військових вертольотів Збройних сил України.