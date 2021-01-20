Шесть дел против газовых монополистов открыл АМКУ — Шмыгаль

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Антимонопольный комитет Украины возбудил шесть дел против газовых монополистов. Эту информацию во время заседания правительства 20 января подтвердил премьер Денис Шмыгаль.

Последние заседания правительства мы посвятили тарифному вопросу и ограничили предельную цену на газ для населения до 6,99 грн/куб.м. Правительство также приветствует решение НКУЭКУ ограничить максимальный тариф на распределение газа — 1,79 грн… Кабмин вместе с народными депутатами готовит законопроект, который позволит уравнять в среднем тариф на распределение, чтобы он был более справедливым, — отметил глава правительства.

По его словам, АМКУ открыл шесть дел против газовых монополистов, которые несправедливо «задрали» цены для потребителей.

Надеюсь, что АМКУ проверит и остальные газовые компании и доведет это дело до конца с соответствующими решениями, штрафами и наведением порядка на рынке газа, — резюмировал Шмыгаль.

Также он рассказал, что сейчас идет активная работа по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа. Речь идет о том, чтобы все газоснабжающие компании уже весной-летом представили населению свои годовые продукты.

Напомним, Северное межобластное территориальное отделение АМКУ открыло дела против шести компаний («Киевоблгаз Сбыт», «Житомиргаз Сбыт», «Черниговгаз Сбыт», «Черкассыгаз Сбыт», «Уманьгаз Сбыт» и «КиивГазЕнерджы») по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ. Поставщики, используя свое монопольное положение, продавали газ на 2−2,5 грн дороже.

В конце 2020 года Шмыгаль поручил в. и. о. главы Минэнерго совместно с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ и прозрачность формирования тарифов на распределение газа.