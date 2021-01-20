Вакцина від коронавірусу. Фото: life.pravda

https://racurs.ua/ua/n149268-p-yat-vakcyn-vid-koronavirusu-proponuut-vykorystovuvaty-v-ukrayini-dokument.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися в лютому. Народні депутати пропонують надати українському уряду право реєструвати вакцини від коронавірусу до завершення клінічних досліджень.

Відповідний законопроект № 4613 про внесення змін до закону щодо державної реєстрації лікарських засобів подали у ВР 19 січня.

Якщо його утвердять, Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Уряд матиме право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу;

відома потенційна користь лікарського засобу.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький наголосив, що вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування протягом терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

Наразі жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочалися в режимі екстреного використання.

Проте українське законодавство не передбачає такого режиму, тому для реєстрації вакцин в Україні виникла потреба законодавчих змін.

Нагадаємо, МОЗ запевняє, що українці не повинні робити щеплення у приватних структурах.