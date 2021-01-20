Вакцина от коронавируса. Фото: life.pravda

https://racurs.ua/n149268-pyat-vakcin-ot-koronavirusa-predlagaut-ispolzovat-v-ukraine-dokument.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале. Народные депутаты предлагают предоставить украинскому правительству право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.

Соответствующий законопроект № 4613 о внесении изменений в закон о государственной регистрации лекарственных средств подали в ВР 19 января.

Если его утвердят, Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Правительство будет иметь право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза;

известна потенциальная польза лекарственного средства.

Председатель парламентского комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подчеркнул, что вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

На сегодня ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Украинское законодательство не предусматривает такого режима, поэтому для регистрации вакцин в Украине возникла потребность законодательных изменений.

Напомним, Минздрав уверяет, что украинцы не должны делать прививки в частных структурах.