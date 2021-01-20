Штрафовать газоснабжающие компании призвали в Кабмине. Фото:

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Штрафовать газоснабжающие компании, которые несправедливо завышали цены на газ для населения, призвали Антимонопольный комитет Украины в правительстве.

В сети появилась информация, что против газоснабжающих компаний-монополистов было открыто шесть дел. Эту информацию 20 января прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на странице Кабмина в YouTube.

Надеюсь, что Антимонопольный комитет проверит и другие компании и доведет это дело до конца с соответствующими решениями, штрафами и наведением порядка на рынке поставки газа для людей, — отметил он.

Также глава правительства добавил, что Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом до конца текущего месяца должны подготовить долгосрочные инструменты сбалансирования рынка природного газа. Уже весной 2020 года газоснабжающие компании должны представить свои годовые продукты людям.

Люди должны понимать, предвидеть, просчитывать свои расходы. Продукты должны быть предсказуемыми, долгосрочными, понятными для людей, — прокомментировал свое поручение Шмыгаль.

Напомним, 18 января, Кабинет министров на своем заседании снизил цену на газ для населения до 6,99 грн за куб. м. А Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 30% снизила тариф на транспортировку газа.