Шмыгаль призвал украинцев оформлять субсидии — Государство обязательно поможет

Подаваться на получение субсидий призвал украинцев премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства 20 января.

О тарифах и субсидиях: все, кто получает субсидии сейчас практически не почувствуют изменения или какое-либо подорожание «коммуналки» в январе. В то же время, я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммунальные тарифы являются существенными затратами из семейного бюджета, — подаваться на такую помощь уже сегодня. Это просто, быстро и возможно сделать онлайн, оффлайн, различными способами — через сайт Министерства соцполитики или учреждения банков. Государство обязательно поможет людям, которые в этом сейчас нуждаются, — отметил глава правительства.