Шмигаль закликав українців оформлювати субсидії — Держава обов’язково допоможеhttps://racurs.ua/ua/n149266-shmygal-zaklykav-ukrayinciv-oformluvaty-subsydiyi-derjava-obov-yazkovo-dopomoje.htmlРакурс
Подаватися на отримання субсидій закликав українців прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду 20 січня.
По тарифах. Щодо субсидій: усі, хто отримує субсидії зараз практично не відчують зміни або будь-якого подорожчання «комуналки» у січні. Водночас, я закликаю тих, хто не має субсидій, але для кого комунальні тарифи є суттєвими витратами із сімейного бюджету, подаватися на таку допомогу вже сьогодні. Це просто, швидко і можливо зробити онлайн, офлайн, різними способами — через сайт Міністерства соцполітики або установи банків. Держава обов’язково допоможе людям, які цього зараз потребують, — зазначив очільник уряду.
Наприкінці 2020 року Шмигаль доручив т. в. о. голови Міненерго спільно з Антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ та прозорість формування тарифів на розподіл газу.