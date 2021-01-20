Подаватися на отримання субсидій закликав українців прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду 20 січня.

По тарифах. Щодо субсидій: усі, хто отримує субсидії зараз практично не відчують зміни або будь-якого подорожчання «комуналки» у січні. Водночас, я закликаю тих, хто не має субсидій, але для кого комунальні тарифи є суттєвими витратами із сімейного бюджету, подаватися на таку допомогу вже сьогодні. Це просто, швидко і можливо зробити онлайн, офлайн, різними способами — через сайт Міністерства соцполітики або установи банків. Держава обов’язково допоможе людям, які цього зараз потребують, — зазначив очільник уряду.