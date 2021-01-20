Штрафувати газопостачальні компанії закликали в Кабміні. Фото:

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Ракурс

Штрафувати газопостачальні компанії, які несправедливо завищували ціни на газ для населення, закликали Антимонопольний комітет України в уряді.

В мережі з’явилася інформація, що проти газопостачальних компаній-монополістів було відкрито шість справ. Цю інформацію 20 січня прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на сторінці Кабміну в YouTube.

Сподіваюсь, що Антимонопольний комітет перевірить і інші компанії та доведе цю справу до кінця із відповідними рішеннями, штрафами і наведенням порядку на ринку постачання газу для людей, — зазначив він.

Також очільник уряду додав, що Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП і Антимонопольним комітетом до кінця поточного місяця повинні підготувати довгострокові інструменти збалансування ринку природного газу. Вже навесні 2020 року газопостачальні компанії повинні представити свої річні продукти людям.

Люди повинні розуміти, передбачати, прораховувати свої витрати. Продукти повинні бути передбачуваними, довгостроковими, зрозумілими для людей, — прокоментував своє доручення Шмигаль.

Нагадаємо, 18 січня, Кабінет міністрів на своєму засіданні знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за куб. м. А Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 30% знизила тариф на транспортування газу.