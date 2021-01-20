Головний рушій світових конфліктів назвали у Вашингтоні

https://racurs.ua/ua/n149270-golovnyy-rushiy-svitovyh-konfliktiv-nazvaly-u-vashyngtoni.html

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Головний рушій світових конфліктів назвав номінований президентом Джо Байденом на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату 19 січня.

Питання корупції, безперечно, є одним із головних рушіїв конфлікту в усьому світі. Деякі наші супротивники використовують корупцію як інструмент зброї. Але це також й слабке місце наших ворогів. За всіма напрямками ми маємо бути більш зосередженими і забезпеченими, щоб боротися з корупцією, — зазначив кандидат в очільники Держдепартаменту США, пише «Голос Америки».

Він додав, що зовнішньою загрозою для України виступає Росія, проте внутрішніми загрозами Києва є корупція та брак інституцій з ефективного держуправління.

Ми повинні допомогти українцям з цим також справитися, тому що навіть якщо ми успішно триматимемо Росією на відстані, але загроза всередині продовжуватиметься, їм буде дуже важко збудувати життєздатну демократію, — резюмував номінований на посаду головного дипломата США.

Нагадаємо, раніше кандидат на пост шефа Пентагону Ллойд Остін підтримав надання військової допомоги Україні, зокрема й летального озброєння, яке допоможе українським Збройним силам «зберігати територіальну цілісність» країни.