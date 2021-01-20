ОРДО хотят сделать жителей с украинскими паспортами «вне закона». Фото: TASS

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Война на Донбассе продолжается. Террористы ОРДО решили лишить гражданских и имущественных прав жителей с паспортами Украины.

Эти меры могут затронуть от полутора до двух млн человек. Об этом сообщает «Спектр», ссылаясь на окружение главаря террористов ОРДО Дениса Пушилина.

В оккупированном Донецке проходят обсуждения так называемого документа о гражданстве ДНР. Он написан на основе так называемого закона о гражданстве непризнанной республики Абхазия.

Предполагается, что этот «закон» ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью.

Граждане Украины с паспортами с местной пропиской с годами должны стать своеобразными иностранцами — при проверке документов их смогут подвергать аресту до 30 суток без предъявления какого-либо обвинения, «до выяснения личности».

Сейчас «гражданином ДНР» считается любой человек, имеющий потенциальное право на получение местного паспорта — то есть прописанный на неподконтрольной Украине территории по состоянию на апрель 2014 года.

Украинский паспорт с местной пропиской сейчас позволяет совершать сделки и заниматься бизнесом, пересекать во время карантина границу.

Планируется, что к 2025 году единственным «документом», идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт ДНР.

Издание сообщает, что на данный момент так называемые паспорта ДНР имеют не меньше 15% населения.

24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент России Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Напомним, Украина планирует подтверждать «документы», выданные оккупантами на Донбассе.