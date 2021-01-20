В ОРДО планують зробити жителів з українськими паспортами «поза законом». Фото: TASS

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Війна на Донбасі продовжується. Терористи ОРДО вирішили позбавити цивільних і майнових прав мешканців з паспортами України.

Ці заходи можуть торкнутися від півтора до двох млн осіб. Про це повідомляє «Спектр», посилаючись на оточення ватажка терористів ОРДО Дениса Пушиліна.

В окупованому Донецьку триває обговорення так званого документа про громадянство ДНР. Його написали на основі так званого закону про громадянство невизнаної республіки Абхазія.

Передбачається, що цей «закон» обмежить власників паспортів України з донецькою пропискою в праві продажу власних квартир і будинків, покупки будь-якої нерухомості та занятті підприємницькою діяльністю.

Громадяни України з паспортами з місцевою пропискою з роками повинні стати своєрідними іноземцями — при перевірці документів їх зможуть піддавати арешту до 30 діб без пред’явлення будь-яких звинувачень, «до з’ясування особи».

Зараз «громадянином ДНР» вважається будь-яка людина, яка має потенційне право на отримання місцевого паспорта — тобто прописана на непідконтрольній Україною території станом на квітень 2014 року.

Український паспорт з місцевою пропискою зараз дозволяє займатися бізнесом та перетинати кордон під час карантину.

Планується, що до 2025 року єдиним «документом», що ідентифікує особу і гарантує будь-які права, стане так званий паспорт ДНР.

Видання повідомляє, що на цей момент так звані паспорти ДНР мають щонайменше 15% населення.

24 квітня 2019 року. після другого туру президентських виборів в Україні, президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Україна планує підтверджувати «документи», видані окупантами на Донбасі.