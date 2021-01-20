Мені винні мільйони заможні та впливові в Україні люди — Микитась про корупцію

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Максим Микитась, забудовник і екс-нардеп, який фігурує у справі про розкрадання на будівництві житла для Нацгвардії, розповів про тіньові стосунки влади з бізнесом та корупцію в Україні. Нещодавно його звинуватили у новому злочині — викраденні юриста Олега Мирошниченка та примушенні його написати розписку на 800 тис. дол.

З Мирошниченком знайомий… Згідно з підозрою, мені закидають, що один із організаторів, дізнавшись наявність у Мирошниченка боргу переді мною, запропонував мені отримати ці кошти від нього, а я дав згоду… Він не є юристом взагалі, тим паче моїм, — розповів Микитась в інтерв’ю УП.

За його словами, Мирошниченко дає неправдиві покази. Екс-нардеп також запевняє, що цю справу проти нього сфабрикували з метою рейдерства компанії «Укрбуд».

Фальсифікація на фальсифікації, але треба розуміти мотив не лише замовників мого включення у цю «справу» як організатора, але й її учасників. Хоча головну свою мету замовники «справи» вже досягли — мене ізольовано, й про рейдерство «Укрбуду» ніхто не говорить, — заявив Микитась.

Підозрюваний з посиланням на своїх захисників також твердить, що в фальсифікації справи про викрадення брали участь агенти Нацполіції.

Вибачте, але має ж бути здоровий глузд. Вимагати великі гроші в того, в кого нічого немає - нащо ті пустопорожні розписки? Мені винні мільйонні кошти заможні та впливові в Україні люди, а тут постанова провокаторів, — заявив Микитась.

Нагадаємо, команда Володимира Зеленського отримала власного «свинарчука» — НАБУ наприкінці 2020 року завітало з підозрою на Банкову — до заступника голови ОПУ Олега Татарова. Справа Татарова не стосується його роботи в Офісі президента, оскільки за версією слідства, у 2017 році Татаров, будучи адвокатом, став посередником у корупційному ланцюзі між Микитасем та МВС. Останній фігурує у справі про розкрадання на будівництві житла для Нацгвардії. Микитась заявив, що піде «на дно» лише разом із Татаровим. Саме для порятунку від цієї справи керівництво «Укрбуду», як вважає слідство, через адвоката Татарова й підкупило експерта з МВС.

Вже після скандалу Микитась отримав ще одну підозру — тепер уже від поліції, за нібито організацію викрадення людини. Сам екс-нардеп вважає це помстою. Відомо, що він вже відшкодував державі 50 млн грн і вийшов з-під варти. Нині він перебуває під арештом у поліцейській справі.

Також бізнесмен тепер розповідає про корупцію і нібито рейдерство «Укрбуду» за участі Татарова.