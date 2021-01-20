Мне задолжали миллионы состоятельные и влиятельные люди в Украине — Микитась о коррупции

https://racurs.ua/n149273-mne-zadoljali-milliony-sostoyatelnye-i-vliyatelnye-ludi-v-ukraine-mikitas-o-korrupcii.html

Ракурс

Максим Микитась, застройщик и экс-нардеп, фигурирующий в деле о хищениях на строительстве жилья для Нацгвардии, рассказал о теневых отношения власти с бизнесом и коррупции в Украине. Недавно его обвинили в новом преступлении — похищении юриста Олега Мирошниченко и принуждении его написать расписку на 800 тыс. долл.

С Мирошниченко знакомы… Согласно подозрению, мне говорят, что один из организаторов, узнав о наличии у Мирошниченко долга передо мной, предложил мне получить эти средства от него, а я дал согласие… Он не является юристом вообще, тем более моим, — рассказал Микитась в интервью УП.

По его словам, Мирошниченко дает ложные показания. Экс-нардеп также уверяет, что дело против него сфабриковали с целью рейдерства компании «Укрбуд».

Фальсификация на фальсификации, но надо понимать мотив не только заказчиков моего включения в это «дело» как организатора, но и его участников. Хотя главную свою цель заказчики «дела» уже достигли — меня изолировали, и о рейдерстве «Укрбуда» никто не говорит, — заявил Микитась.

Подозреваемый со ссылкой на своих защитников также утверждает, что в фальсификации дела о похищении участвовали агенты Нацполиции.

Извините, но должен же быть здравый смысл. Требовать большие деньги у того, у кого ничего нет — зачем те пустые расписки? Мне должны миллионные средства состоятельные и влиятельные в Украине люди, а тут постановление провокаторов, — заявил Микитась.

Напомним, команда Владимира Зеленского обзавелась своим «свинарчуком» — НАБУ в конце 2020 года пришло с подозрением на Банковую — к заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову. Дело Татарова не касается его работы в Офисе президента, поскольку по версии следствия, в 2017 году он, будучи адвокатом, стал посредником в коррупционной цепи между Микитасем и МВД. Последний фигурирует в деле о хищениях на строительстве жилья для Нацгвардии. Микитась заявил, что пойдет «на дно» только вместе с Татаровим. Именно для спасения от этого дела руководство «Укрбуда», по данным следствии, через адвоката Татарова подкупило эксперта из МВД.

Уже после скандала Микитась получил еще одну подозрение — теперь уже от полиции, за якобы организацию похищения человека. Сам экс-нардеп считает это местью. Известно, что он уже возместил государству 50 млн грн и вышел из-под стражи. Сейчас он находится под арестом в полицейском деле.

Также бизнесмен теперь рассказывает о коррупции и якобы рейдерстве «Укрбуда» с участием Татарова.