Реакцію Москви на вступ Грузії та України до НАТО спрогнозували у Байдена

Реакцію Москви на можливий вступ Грузії та України в НАТО спрогнозували у Байдена — США НАТО

https://racurs.ua/ua/n149276-reakciu-moskvy-na-vstup-gruziyi-ta-ukrayiny-do-nato-sprognozuvaly-u-baydena.html

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Перспективи розширення НАТО та можливий вступ Грузії та України до лав Північноатлантичного альянсу прокоментували у Байдена — кандидат на держсекретаря США Ентоні Блінкен оприлюднив позицію щодо прийняття до Альянсу країн, які перебувають у війні, зокрема Грузії та України.

Блінкену під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США нагадали, що Росія окупувала Грузію та частину України й поцікавилися прогнозом щодо реакції Кремля на вступ Тбілісі або Києва до оборонного блоку. У відповідь майбутній глава американського зовнішньополітичного відомства заявив, що Росія застосовує агресію щодо тих країн, які не захищені членством у НАТО.

Щодо членства в НАТО є дуже добра причина, чому Росія поводить себе агресивно до тих країн, які не є під парасолькою НАТО… Ми бачили у минулому, що країни, які приєдналися до НАТО, не були мішенню російської агресії, — сказав Блінкен, пише «Голос Америки».

Окрім цього, дипломат оцінив можливості Грузії поповнити лави НАТО.

Якщо така країна як Грузія здатна виконати вимоги щодо членства в НАТО, якщо може робити внески у колективну безпеку, то так, НАТО має бути відкритим, — резюмував ймовірний глава Держдепартаменту.

Нагадаємо, раніше кандидат на пост шефа Пентагону Ллойд Остін підтримав надання військової допомоги Україні, зокрема й летального озброєння, яке допоможе українським Збройним силам «зберігати територіальну цілісність» країни.