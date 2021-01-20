Миром распространяется «британский» штамм коронавируса

https://racurs.ua/n149294-vakcinu-pfizer-proverili-na-effektivnost-protiv-britanskogo-shtamma-koronavirusa-detali.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech оказалась эффективной против так называемого «британского» штамма коронавируса, известного как B.1.1.7.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего исследования, которое еще не прошло рецензирование, сообщает издание CNBC со ссылкой на статью, опубликованную на сервере препринтов bioRxiv.

В рамках данного исследования все мутации, связанные с «британским» штаммом, были нейтрализованы антителами в крови 16 участников, которым ранее вводили вакцину, созданную компаниями Pfizer и BioNTech.

Половина участников были в возрасте от 18 до 55 лет, другие — в возрасте от 56 до 85 лет.

Отмечается, что исследование показало «отсутствие биологически значимых различий в нейтрализационной активности» между лабораторными тестами B.1.1.7 и «оригинального» штамма коронавируса.

Впрочем, авторы исследования предупреждают, что быстрое распространение вариантов коронавируса во всем мире требует «постоянного мониторинга значимости изменений для поддержания защиты имеющимися разрешенными вакцинами».

Другие разработчики вакцин от коронавируса пока еще не завершили соответствующие исследования.

Напомним, ученые недавно установили возраст коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.