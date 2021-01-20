Курил на лавочке с человеческой головой в руках — детали шокирующего двойного убийства в Одессе

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Шокирующее двойное убийство произошло 20 января в Одессе — там житель многоэтажки убил двух человек. Окровавленного молодого человека заметили на улице, когда он вышел из подъезда и сел на скамейку, держа человеческую голову в руках.

Голый и окровавленный мужчина, который держал в руках человеческую голову, вышел из парадной, сел на лавочку и закурил, — рассказал один из жителей дома, пишет местное издание «Думская».

Вскоре правоохранители сообщили о задержании подозреваемого. Также полиция подтвердила убийство двух мужчин. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство двух или более лиц). По данным следствия, двойное убийство было совершено в квартире многоэтажки на проспекте Небесной сотни.

На спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках… Полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за ним они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении Нацполиции Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Продолжается допрос подозреваемого.

По данным СМИ, мужчина совершил убийство своего отца и еще одного человека, личность которого сейчас устанавливают. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову.