Байден приносит присягу — трансляция инаугурации президента США

https://racurs.ua/n149291-bayden-prinosit-prisyagu-translyaciya-inauguracii-prezidenta-ssha.html

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Инаугурация президента США Джозефа Байдена происходит 20 января в Вашингтоне.

78-летний демократ станет самым старшым человеком, приведенной к присяге в качестве президента США.

Церемония происходит при усиленных мерах безопасности на фоне реакции Америки на штурм Капитолия 6 января. Порядок в Вашингтоне охраняют 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.

Вице-президентом станет 56-летняя Камала Харрис. Это первая женщина-американка африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на этой должности.

Накануне Байден и Харрис почтили память жертв коронавируса, который уже унес 400 тыс. жизней в США.

В столице США до 24 января продлится чрезвычайное положение. В Вашингтоне перекрыто значительные территории и дороги, в частности, Национальный проспект — парковую зону от Капитолия к реке Потомак. Невозможно подойти близко и к Белому дому.