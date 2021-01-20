Байден приносит присягу — трансляция инаугурации президента США

Байден приносит присягу — трансляция инаугурации президента СШАhttps://racurs.ua/n149291-bayden-prinosit-prisyagu-translyaciya-inauguracii-prezidenta-ssha.htmlРакурс
Инаугурация президента США Джозефа Байдена происходит 20 января в Вашингтоне.
78-летний демократ станет самым старшым человеком, приведенной к присяге в качестве президента США.
Церемония происходит при усиленных мерах безопасности на фоне реакции Америки на штурм Капитолия 6 января. Порядок в Вашингтоне охраняют 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.
Вице-президентом станет 56-летняя Камала Харрис. Это первая женщина-американка африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на этой должности.
Накануне Байден и Харрис почтили память жертв коронавируса, который уже унес 400 тыс. жизней в США.
В столице США до 24 января продлится чрезвычайное положение. В Вашингтоне перекрыто значительные территории и дороги, в частности, Национальный проспект — парковую зону от Капитолия к реке Потомак. Невозможно подойти близко и к Белому дому.