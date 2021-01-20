Байден складає присягу — трансляція інавгурації президента США

https://racurs.ua/ua/n149291-bayden-skladaie-prysyagu-translyaciya-inavguraciyi-prezydenta-ssha.html

Ракурс

Інавгурація президента США Джозефа Байдена відбувається 20 січня у Вашингтоні.

78-річний демократ стане найстарішою людиною, приведеною до присяги в якості президента США.

Церемонія відбувається за посилених заходів безпеки на тлі реакції Америки на штурм Капітолію, що стався 6 січня. Порядок у Вашингтоні охороняють 20 тис. військовослужбовців Національної гвардії США.

Віце-президентом стане 56-річна Камала Гарріс. Це перша жінка-американка африканського, ямайського і південноазійського походження на цій посаді.

Напередодні Байден і Гарріс вшанували пам’ять жертв коронавірусу, який вже забрав 400 тис. життів у США.

У столиці США до 24 січня триватиме надзвичайний стан. У Вашингтоні перекрито значні території і дороги, зокрема, Національний проспект — паркову зону від Капітолію до річки Потомак. Неможливо підійти близько і до Білого дому.