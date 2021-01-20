Інавгурація Байдена — як це відбудеться

https://racurs.ua/ua/n149284-tradyciyi-i-porojniy-vashyngton-yak-vidbudetsya-inavguraciya-baydena.html

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Інавгруація 46-го президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня у столиці країні Вашингтоні. Зазвичай ця подія збирає численних гостей, декілька днів гримлять концерти, паради та бали.

Однак цього разу Джозеф Байден стане президентом в оточенні не такої великої кількості глядачів. Замість маршів з оркестрами відбудеться віртуальний парад, а натовп на Національній алеї замінять декілька сотень тисяч американських прапорів.

Поклавши руку на Біблію, 78-річний демократ Байден стане найстарішим президентом США. Церемонія, що почнеться після 18.00 за Києвом, відбуватиметься за посилених заходів безпеки.

Влада скоротила святкові заходи, щоб уникнути поширення коронавірусу, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Посольство США в Україні. Інавгурація для Байдена і його дружини Джилл вже не нова справа, адже Джо приймав присягу віце-президента США у 2013 році разом із президентом Обамою.

Присягу Байдени складуть біля західного фасаду Капітолію. Конгресмени отримали тільки по одному додатковому квитку, раніше видавали по 200 тис. перепусток.

Інавгурація Байдена присвячена темі «Америка єдина». Її максимально транслюватимуть через усі медіа, оскільки цього разу через карантин і заходи безпеки після штурму Капітолію Вашингтон практично безлюдний.

Слоганом церемонії буде E pluribus unum — «З багатьох — єдине».

Тоні Аллен, голова інавгураційного комітету, розповів, що Байден зупинився напередодні інавгурації в історичному Блер-Хаусі — гостьовому будинку Білого дому. Президента-католика приведе до присяги преподобний Лео О’Донован, колишній президент Джорджтаунського університету. Він прочитає молитву, а Присягу вірності прапору США виголосить Андреа Холл, пожежник з Джорджії.

Пролунає й благословення від африканської методистської єпископальної церкви в Вілмінгтоні (штат Делавер).

Гімн США заспіває Леді Гага, а Дженніфер Лопес заспіває на тлі західного фасаду Капітолію. Очікується й участь Джастіна Тімберлейка, Джона Бон Джові, Демі Ловато і Анта Клемонса. А вечірнє телешоу, присвячене інавгурації, проведе актор Том Хенкс.

Велика кількість національних прапорів на Національній алеї, яка простягається поблизу Капітолію, уособлює американців, які не зможуть прийти на церемонію через COVID-19.

Байден проведе також церемонію огляду військ, а потім попрямує до Білого дому в супроводі військового оркестру та почесної варти.

Крім того, Джо і Джилл Байдени, а також подружжя віце-президента Камали Гарріс і її чоловік Дуглас Емхофф покладуть вінок до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі. Церемонія відбудеться разом із екс-президентами США Бараком Обамою, Джорджем Бушем, Біллом Клінтоном та їхніми дружинами.