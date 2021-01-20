Традиции и пустой Вашингтон — как пройдет инаугурация Байдена

https://racurs.ua/n149284-tradicii-i-pustoy-vashington-kak-proydet-inauguraciya-baydena.html

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Инавгруация 46-го президента США Джо Байдена состоится 20 января в столице страны Вашингтоне. Обычно это событие собирает многочисленных гостей, несколько дней гремят концерты, парады и балы.

Однако на этот раз Джозеф Байден станет президентом в окружении не такого большого количества зрителей. Вместо маршей с оркестрами состоится виртуальный парад, а толпу на Национальной аллее заменят несколько сотен тысяч американских флагов.

Положа руку на Библию, 78-летний демократ Байден станет самым старшим президентом США. Церемония, которая начнется после 18.00 по Киеву, будет происходить при усиленных мерах безопасности.

Власти сократили праздничные мероприятия, чтобы избежать распространение коронавируса, сообщает на своей странице в Фейсбук Посольство США в Украине. Инаугурация для Байдена и его жены Джилл уже не новое дело, ведь Джо принимал присягу вице-президента США в 2013 году вместе с президентом Обамой.

Присягу Байден произнесет около западного фасада Капитолия. Конгрессмены получили только по одному дополнительному билету, ранее выдавали по 200 тыс. пропусков.

Инаугурация Байдена посвящена теме «Америка — единая». Ее будут максимально транслировать на все медиа, поскольку на этот раз из-за карантина и мер безопасности после штурма Капитолия Вашингтон практически безлюден.

Слоганом церемонии будет E pluribus unum — «Из многих — единое».

Тони Аллен, председатель инаугурационного комитета, рассказал, что Байден остановился накануне инаугурации в историческом Блэр-хаусе — гостевом доме Белого дома. Президента-католика приведет к присяге преподобный Лео О’Донован, бывший президент Джорджтаунского университета. Он прочитает молитву, а Присягу верности флагу США произнесет Андреа Холл, пожарный из Джорджии.

Прозвучит и благословение от африканской методистской епископальной церкви в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Гимн США споет Леди Гага, а Дженнифер Лопес споет на фоне западного фасада Капитолия. Ожидается и участие Джастина Тимберлейка, Джона Бон Джови, Деми Ловато и Анта Клемонса. А вечернее телешоу, посвященное инаугурации, проведет актер Том Хэнкс.

Большое количество национальных флагов на Национальной аллее вблизи Капитолия олицетворяет американцев, которые не смогут прийти на церемонию из-за COVID-19.

Байден проведет также церемонию смотра войск, а затем направится в Белый дом в сопровождении военного оркестра и почетного караула.

Кроме того, Джо и Джилл Байден, а также вице-президент Камалы Харрис и ее муж Дуглас Емхофф возложат венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Церемония состоится вместе с экс-президентами США Бараком Обамой, Джорджем Бушем, Биллом Клинтоном и их женами.