Зеленский обновил состав СНБО — детали

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Владимир Зеленский, президент Украины, расширил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). С 20 января ряды координационного органа по вопросам нацбезопасности при главе государства пополнил президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний.

Соответствующий указ № 22/2021 в среду был обнародован на сайте президента.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича — президента НАН Украины, — указано в тексте документа.

Напомним, в конце 2020 года Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. В Офисе президента объяснили это решение тем, что Кривоноса не интересует «командная работа». Также военного обвинили в разжигании «политических споров».