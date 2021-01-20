Пандемия, Китай и Россия — команда Байдена назвала главные угрозы США

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Пандемия коронавируса, Китай и Россия несут главные угрозы для США. Такое мнение высказал генерал Сухопутных сил в отставке Ллойд Остин, которого президент Джо Байден выдвинул в кандидаты на пост главы Пентагона.

Самым большим вызовом, который сейчас стоит перед нашей страной… является пандемия. Она убила свыше 400 тыс. американских граждан. Это чрезвычайная, чрезвычайная потеря жизней, — отметил Остин во время слушаний в комитете по вооруженным услугам Сената США, пишет «Голос Америки».

Говоря о внешних угрозах, генерал в отставке заявил, что «Китай составляет наибольшее беспокойство среди конкурентов, находящихся перед нами».

Россия также является угрозой, эта угроза уменьшается, — отметил американский военный. При этом он добавил, что Москва все еще может «нанести значительный ущерб» в киберпространстве и с помощью операций воздействия.

Напомним, Остин считает, что помощь в развитии украинских сил должна оставаться приоритетом в политике США в отношении Украины.