Александр Тупицкий, фото: «Україна молода»

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Ракурс

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, отстраненный указом президента Владимира Зеленского, сегодня, 20 января, снова не смог попасть на рабочее место.

Как и вчера, ему помешала государственная охрана, сообщает «5 канал».

Отмечается, что свои действия в госохране мотивировали тем, что выполняют решение Государственного бюро расследований (ГБР), однако отметили, что соответствующего письменного обращения от ГБР у них нет.

Тупицкий приезжал к КСУ двумя автомобилями с охраной, однако даже не смог заехать во двор суда. По его словам, он не уволен официально, поэтому и в дальнейшем будет посещать суд, чтобы у него не зафиксировали прогул.

Глава КСУ уже уехал из-под здания суда, однако пообещал вернуться завтра.

Виновным себя Тупицкий не считает, а дело против него называет незаконным. Присланное ему по почте подозрение Тупицкий считает незаконным, поскольку в самой подозрении не было регистрации.

Напомним, вчера, 19 августа, Тупицкий вызвал полицию после того, как ему не удалось попасть в здание суда.