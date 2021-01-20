Олександр Тупицький, фото: «Україна молода»

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Ракурс

Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький, відсторонений указом президента Володимира Зеленського, сьогодні, 20 січня, знову не зміг потрапити на робоче місце.

Як і вчора, йому перешкодила державна охорона, повідомляє «5 канал».

Зазначається, що свої дії в держохороні мотивували тим, що виконують рішення Державного бюро розслідувань (ДБР), проте зазначили, що відповідного письмового звернення від ДБР у них немає.

Тупицький приїжджав до КСУ двома автомобілями з охороною, проте навіть не зміг заїхати до двору суду. За його словами, він не звільнений офіційно, тож і надалі відвідуватиме суд, щоб у нього не зафіксували прогул.

Голова КСУ вже поїхав з-під будівлі суду, проте пообіцяв повернутися завтра.

Винним себе Тупицький не вважає, а справу проти нього називає незаконною. Надіслану йому поштою підозру Тупицький вважає незаконною, оскільки в самій підозрі не було реєстрації.

Нагадаємо, вчора, 19 серпня, Тупицький викликав поліцію після того, як йому не вдалося потрапити до будівлі суду.