ОДА може очолити колишній шоумен і «слуга народу. Фото: Facebook

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На посаду голови Черкаської ОДА Кабмін погодив призначення народного депутата від «Слуги народу» та колишнього телеведучого Олександра Скічка.

Під час співбесіди в Кабміні він заявив, що «ґрунтовно розбирається в проблемах області та знає їх». Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 20 січня.

Пріоритетними завданнями Скічко назвав підготовку до вакцинації від коронавірусу, будівництво доріг, продовження програми «Велике будівництво», розвиток аграрного сектору, сміттєпереробку та туризм.

До обрання народним депутатом Олександр Скічко був шоуменом, телеведучим та актором. Зокрема, 2017 року він був ведучим «Євробачення», яке проходило в Києві.

Уже після того, як Скічко став нардепом, він вів бекстейдж передноворічної програми на телеканалі «Україна 24».

У 2019 році його обрали народним депутатом за 197 округом у Черкаській області. Є членом комітету з питань транспорту.

Також на сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за:

призначення Бережнюка Івана Григоровича — першим заступником Голови Державної митної служби України;

призначення Звягінцева Сергія Борисовича — заступником Голови Державної митної служби України;

призначення Черкасського Руслана Анатолійовича — заступником Голови Державної митної служби України;

погодження тимчасового покладення виконання обов’язків начальника державної установи «Держгідрографія» на Саніна Сергія Вікторовича.

погодження призначення Футерка Богдана Любомировича — заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

погодження призначення Гранатурова Юрія Ісайовича — заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Остаточне рішення прийматиме Володимир Зеленський.

30 грудня президент України звільнив голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Тимчасове виконання обов’язків покладене на Віктора Гусака, який був заступником голови Черкаської ОДА.

Нагадаємо, у грудні керувати Закарпаттям Зеленський призначив винороба.