ОГА может возглавить бывший шоумен и «слуга народа». Фото: Facebook

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Ракурс

На должность председателя Черкасской ОГА Кабмин согласовал назначение народного депутата от «Слуги народа» и бывшего телеведущего Александра Скичко.

Во время собеседования в Кабмине он заявил, что «основательно разбирается в проблемах области и знает их». Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 января.

Приоритетными задачами Скичко назвал подготовку к вакцинации от коронавируса, строительство дорог, продолжение программы «Большая стройка», развитие аграрного сектора, мусоропереработку и туризм.

До избрания народным депутатом Александр Скичко был шоуменом, телеведущим и актером. В частности, в 2017 году он был ведущим «Евровидения», которое проходило в Киеве.

Уже после того, как Скичко стал нардепом, он вел бэкстейдж предновогодней программы на телеканале «Украина 24».

В 2019 году был избран народным депутатом по 197 округу в Черкасской области. Является членом комитета по вопросам транспорта.

Также на сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за:

назначение Бережнюка Ивана Григорьевича — первым заместителем главы Государственной таможенной службы Украины;

назначение Звягинцева Сергея Борисовича — заместителем главы Государственной таможенной службы Украины;

назначение Черкасского Руслана Анатольевича — заместителем главы Государственной таможенной службы Украины;

согласование временного возложения исполнения обязанностей начальника государственного учреждения «Госгидрография» на Санина Сергея Викторовича;

согласование назначения Футерка Богдана Любомировича — заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации;

согласование назначения Гранатурова Юрия Исаевича — заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации.

Окончательное решение будет принимать Владимир Зеленский.

30 декабря президент Украины уволил главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука.

Временное исполнение обязанностей возложено на Виктора Гусака, который был заместителем главы Черкасской ОГА.

Напомним, в декабре управлять Закарпатьем Зеленский назначил винодела.