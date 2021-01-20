Пандемія, Китай і Росія — команда Байдена назвала головні загрози США

https://racurs.ua/ua/n149282-pandemiya-kytay-i-rosiya-komanda-baydena-nazvala-golovni-zagrozy-ssha.html

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Пандемія коронавірусу, Китай та Росія несуть головні загрози для США. Таку думку висловив генерал Сухопутних сил у відставці Ллойд Остін, якого президент Джо Байден висунув у кандидати на посаду очільника Пентагону.

Найбільшим викликом, що наразі стоїть перед нашою країною… є пандемія. Вона вбила понад 400 тис. американських громадян. Це надзвичайна, надзвичайна втрата життів, — зазначив Остін під час слухань у комітеті зі збройних послуг Сенату США, пише «Голос Америки».

Серед зовнішніх загроз, генерал у відставці переконаний, що «Китай становить найбільше занепокоєння серед конкурентів, які постали перед нами».

Росія також є загрозою, ця загроза зменшується, — зазначив американський військовий.



Водночас він додав, що Москва все ще може «нанести значної шкоди» в кіберпросторі та через операції впливу.

Нагадаємо, Остін вважає, що допомога в розбудові українських сил має залишатися пріоритетом в безпековій політиці США щодо України.