Зеленський оновив склад РНБО — деталі

https://racurs.ua/ua/n149283-zelenskyy-onovyv-sklad-rnbo-detali.html

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Володимир Зеленський, президент України, розширив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). З 20 січня лави координаційного органу з питань нацбезпеки при главі держави поповнить очільник Національної академії наук України Анатолій Загородній.

Відповідний указ № 22/2021 у середу було оприлюднено на сайті президента.

Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Загороднього Анатолія Глібовича — президента НАН України, — вказано у тексті документа.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. В Офісі президента пояснили це рішення тим, що Кривоноса не цікавить «командна робота». Також військовому закидали любов до «політичних суперечок».