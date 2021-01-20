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Ракурс
Зеленський оновив склад РНБО — деталі

Зеленський оновив склад РНБО — деталі

20 січ 2021, 16:06
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Володимир Зеленський, президент України, розширив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). З 20 січня лави координаційного органу з питань нацбезпеки при главі держави поповнить очільник Національної академії наук України Анатолій Загородній.

Відповідний указ № 22/2021 у середу було оприлюднено на сайті президента.

Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Загороднього Анатолія Глібовича — президента НАН України, — вказано у тексті документа.


Загородній Анатолій

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. В Офісі президента пояснили це рішення тим, що Кривоноса не цікавить «командна робота». Також військовому закидали любов до «політичних суперечок».

Джерело: Ракурс


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