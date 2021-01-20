Вбивці 11-річної дівчинки винесли вирок. Фото: uazmi

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На Одещині вбивця 11-річної Дар’ї Лук’яненко Микола Тарасов отримав 15 років позбавлення волі.

Тарасова було визнано дієздатним — він усвідомлював усі свої дії під час злочину. Моральну шкоду родичам загиблої оцінено в 800 тис. грн, пише «Думська».

Своє рішення — 15 років позбавлення волі — суд мотивував тим, що, виходячи з європейської практики, зловмисник має не тільки зазнати покарання, а й дістати можливість виправитися.

Також суд врахував молодий вік обвинувачуваного, відсутність шкідливих звичок і судимостей.

Адвокат потерпілої сторони заявив журналістам, що оскаржуватиме вирок. Сім’я Лук’яненко вважає, що Тарасов має отримати довічне ув’язнення.

19 червня 2019 року поліція виявила тіло 11-річної Даші у вигрібній ямі на подвір’ї місцевого жителя. Того ж дня правоохоронці затримали 22-річного Миколу Тарасова.

Підозрюваний під тиском доказів зізнався не тільки в скоєнні жорстокого вбивства, але і спробі згвалтувати дівчинку у своєму будинку.

У листопаді правоохоронці завершили розслідування справи та передали до суду обвинувальний акт стосовно Миколи Тарасова.

Нагадаємо, сьогодні в залі суду Микола Тарасов намагався вчинити самогубство. Перед початком засідання він заявив, що не вбивав дівчинку.