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Ракурс
Запуск Falcon 9, фото: SpaceX

SpaceX здійснила рекордний запуск ракети Falcon 9 (ВІДЕО)

20 січ 2021, 17:05
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SpaceX, приватна космічна компанія мільярдера Ілона Маска, здійснила рекордний запуск ракети Falcon 9, котра вивела на орбіту 60 міні-супутників глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Твіттері.

Це вже восьмий запуск ступені B1051, котра здійснила більше польотів у космос, ніж будь-яка інша з ракет Falcon. Запуск також рекордний за інтервалом, що минув після запуску однієї і тієї ж ступені — 36 днів (попередній рекорд становив 52 дні).

Крім того, це вже 17-те виведення на орбіту групи супутників Starlink. Попередню партію з 60 супутників Starlink запустили 24 листопада 2020 року.

Запуск відбувся зі стартового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді, його раніше кілька разів переносили через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, в грудні 2020 року під час випробувань розбився космічний корабель Starship SN8 компанії SpaceX. Згодом компанія опублікувала фото уламків цього корабля.

Джерело: Ракурс


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