Запуск Falcon 9, фото: SpaceX

https://racurs.ua/ua/n149289-spacex-zdiysnyla-rekordnyy-zapusk-rakety-falcon-9-video.html

Ракурс

SpaceX, приватна космічна компанія мільярдера Ілона Маска, здійснила рекордний запуск ракети Falcon 9, котра вивела на орбіту 60 міні-супутників глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Твіттері.

Це вже восьмий запуск ступені B1051, котра здійснила більше польотів у космос, ніж будь-яка інша з ракет Falcon. Запуск також рекордний за інтервалом, що минув після запуску однієї і тієї ж ступені — 36 днів (попередній рекорд становив 52 дні).

Крім того, це вже 17-те виведення на орбіту групи супутників Starlink. Попередню партію з 60 супутників Starlink запустили 24 листопада 2020 року.

Запуск відбувся зі стартового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді, його раніше кілька разів переносили через несприятливі погодні умови.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/XrHInb3aYT

— SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021

Нагадаємо, в грудні 2020 року під час випробувань розбився космічний корабель Starship SN8 компанії SpaceX. Згодом компанія опублікувала фото уламків цього корабля.