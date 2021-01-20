Запуск Falcon 9, фото: SpaceX

https://racurs.ua/n149289-spacex-sovershila-rekordnyy-zapusk-rakety-falcon-9-video.html

Ракурс

SpaceX, частная космическая компания миллиардера Илона Маска, совершила рекордный запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Об этом сообщается на странице компании в Твиттере.

Это уже восьмой запуск ступени B1051, которая осуществила больше полетов в космос, чем любая другая из ракет Falcon. Запуск также рекордный по интервалу, прошедшему после запуска одной и той же ступени — 36 дней (предыдущий рекорд составлял 52 дня).

Кроме того, это уже 17-й вывод на орбиту группы спутников Starlink. Предыдущую партию из 60 спутников Starlink запустили 24 ноября 2020 года.

Запуск состоялся со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде, его раньше несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/XrHInb3aYT

— SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021

Напомним, в декабре 2020 года во время испытаний разбился космический корабль Starship SN8 компании SpaceX. Впоследствии компания опубликовала фото обломков этого корабля.