Микитась раскрыл причину показаний против Татарова — Это личное

https://racurs.ua/n149288-mikitas-raskryl-prichinu-pokazaniy-protiv-tatarova-eto-lichnoe.html

Ракурс

Максим Микитась, застройщик и экс-нардеп, который фигурирует в деле о хищениях на строительстве жилья для Нацгвардии, рассказал о коррупции и якобы рейдерстве «Укрстроя» с участием замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Во время пребывания в СИЗО я узнал множество неизвестных мне до этого моментов о роли именно Татарова… В СМИ искусственно сформировано мнение, что я дал показания против Татарова в обмен на свою свободу. Это не так. Основанием для освобождения меня из-под стражи… было то, что я уплатил государству 50 млн грн. За действия группы других лиц, — рассказывает Микитась в интервью УП.

Застройщик добавляет, что собрать такую сумму средств ему помогли неравнодушные друзья. В то же время, по мнению экс-нардепа, окружение Татарова сейчас распространяет ложную информацию о его сделке со следствием якобы из-за противостояния заместителя Андрея Ермака с главой НАБУ Артемом Сытником.

Люди Татарова придумали версию о сделке вроде как из-за его противостояния с Сытником. Это другая песня… Основная причина, побудившая меня дать показания о коррупционных связях Татарова, заключается в личном. Когда он был уволен из МВД, он попросился ко мне на работу — я его взял. У нас на работе он… стал состоятельным человеком. Затем Татаров сопровождал оформление юридических документов, согласно которым Дмитрий Федотенков, (новый владелец «Укрстроя» — ред.) получил все! А «Укрстрой» и я — ничего. Я не смог вернуть контроль над компанией… Не верю в простое стечение обстоятельств, что Татаров этого не предполагал, — уверяет Микитась.

Экс-нардеп отметил, что Татаров был среди тех, кто убеждал «запустить» в «Укрбуд» именно Федотенкова, а не другого партнера.

Думаю, был заговор… Когда от моего имени к Татарову обратились за помощью, а я уже находился в СИЗО, он имитировал бурную деятельность. На самом деле — ничего не сделал… Татаров пристав к другой стороне — которая предала меня, ограбила и подставила в «квартирной» деле. Вот мы друзья, а он за весь период моего пребывания под стражей ни разу не поинтересовался о моем состоянии, не предложил какой-то, даже обычной человеческой помощи или поддержки моей семьи. Он стал на сторону моих врагов, — заявил застройщик.

Также Микитась рассказал о том, как ему пришлось стать сообщником НАБУ.

На данный момент, думаю, наши интересы где-то совпадают. Интерес НАБУ, как мне кажется, заключается в том, чтобы Татаров не имел влияния на правоохранительные органы. Поскольку, по их мнению, он — коррупционер. Мой же интерес заключается в том, чтобы Татаров не имел влияния на правоохранительные органы для фальсификации заказного «дела» против меня и незаконного содержания меня под стражей… Вообще ситуация абсурдная. Его обвиняют, а он руководит. Я сижу, а он во власти. Здесь и к государству вопрос, если он и я проходим по делам, то где справедливость? — резюмировал Микитась.

Экс-нардеп также признал свою вину в том, что «построив крупнейшую строительную компанию в Украине, не смог ее удержать, в том числе и из-за жадности и предательства своего менеджмента».

Напомним, команда Владимира Зеленского обзавелась своим «свинарчуком» — НАБУ в конце 2020 года пришло с подозрением на Банковую — к заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову. Дело Татарова не касается его работы в Офисе президента, поскольку по версии следствия, в 2017 году он, будучи адвокатом, стал посредником в коррупционной цепи между Микитасем и МВД. Последний фигурирует в деле о хищениях на строительстве жилья для Нацгвардии. Микитась заявил, что пойдет «на дно» только вместе с Татаровим. Именно для спасения от этого дела руководство «Укрбуда», по данным следствии, через адвоката Татарова подкупило эксперта из МВД.

Уже после скандала Микитась получил еще одну подозрение — теперь уже от полиции, за якобы организацию похищения человека. Сам экс-нардеп считает это местью. Известно, что он уже возместил государству 50 млн грн и вышел из-под стражи. Сейчас он находится под арестом в полицейском деле.