Взрыв в Мадриде разрушил многоэтажку

https://racurs.ua/n149287-vzryv-v-madride-razrushil-mnogoetajku-foto-video.html

Ракурс

В Мадриде 20 января разрушен многоэтажный дом. Из-за мощного взрыва на улице Толедо также пострадали соседние дома, включая дом престарелых и школу. На месте взрыва наблюдается сильная задымленность.

В здании, где произошел взрыв, мог располагаться отель, сообщают испанские СМИ с места происшествия. Информации о пострадавших, как и деталей, пока нет.

El Pais рассказывает о возможных многочисленных жертвах взрыва и предполагает, что причиной могла стать утечка газа.

Одной из версий случившегося называют взрыв газа. На месте работают экстренные службы. Продолжается эвакуация.