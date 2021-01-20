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Взрыв в Мадриде разрушил многоэтажку
Взрыв в Мадриде разрушил многоэтажку (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n149287-vzryv-v-madride-razrushil-mnogoetajku-foto-video.htmlРакурс
В Мадриде 20 января разрушен многоэтажный дом. Из-за мощного взрыва на улице Толедо также пострадали соседние дома, включая дом престарелых и школу. На месте взрыва наблюдается сильная задымленность.
В здании, где произошел взрыв, мог располагаться отель, сообщают испанские СМИ с места происшествия. Информации о пострадавших, как и деталей, пока нет.
El Pais рассказывает о возможных многочисленных жертвах взрыва и предполагает, что причиной могла стать утечка газа.
Одной из версий случившегося называют взрыв газа. На месте работают экстренные службы. Продолжается эвакуация.
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