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Вибух у Мадриді зруйнував багатоповерхівку

Вибух у Мадриді зруйнував багатоповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)

20 січ 2021, 16:41
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У Мадриді 20 січня зруйновано багатоповерховий будинок. Від потужного вибуху на вулиці Толедо також постраждали сусідні будинки, включаючи будинок престарілих і школу. На місці вибуху спостерігається сильна задимленість.

Вибух у Мадриді

У будівлі, де стався вибух, міг розташовуватися готель, повідомляють іспанські ЗМІ з місця події. Інформації про постраждалих, як і деталей, поки немає. El Pais розповідає про ймовірні численні жертви вибуху і припускає, що причиною вибуху міг стати витік газу.

Вибух у Мадриді зруйнував багатоповерхівку


Однією з версій того, що сталося називають вибух газу. На місці працюють екстрені служби. Триває евакуація.


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