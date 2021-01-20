Вибух у Мадриді зруйнував багатоповерхівку

https://racurs.ua/ua/n149287-vybuh-u-madrydi-zruynuvav-bagatopoverhivku-foto-video.html

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У Мадриді 20 січня зруйновано багатоповерховий будинок. Від потужного вибуху на вулиці Толедо також постраждали сусідні будинки, включаючи будинок престарілих і школу. На місці вибуху спостерігається сильна задимленість.

У будівлі, де стався вибух, міг розташовуватися готель, повідомляють іспанські ЗМІ з місця події. Інформації про постраждалих, як і деталей, поки немає. El Pais розповідає про ймовірні численні жертви вибуху і припускає, що причиною вибуху міг стати витік газу.

Однією з версій того, що сталося називають вибух газу. На місці працюють екстрені служби. Триває евакуація.