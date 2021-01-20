Микитась розкрив причину свідчень проти Татарова — Це особисте

https://racurs.ua/ua/n149288-mykytas-rozkryv-prychynu-svidchen-proty-tatarova-ce-osobyste.html

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Максим Микитась, забудовник і екс-нардеп, який фігурує у справі про розкрадання на будівництві житла для Нацгвардії, розповів про корупцію і нібито рейдерство «Укрбуду» за участі заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Під час перебування в СІЗО я дізнався безліч невідомих мені до цього моментів і про роль саме Татарова… У ЗМІ штучно сформовано думку, що я дав свідчення проти Татарова в обмін на свою свободу. Це не так. Підставою для звільнення мене з-під варти… було те, що я сплатив державі 50 млн грн. За дії групи інших осіб, — розповідає Микитась в інтерв’ю УП.

Забудовник додає, що зібрати таку суму коштів йому допомогли небайдужі друзі. Водночас, на думку екс-нардепа, оточення Татарова зараз поширює неправдиву інформацію про угоду зі слідством нібито через протистояння заступника Єрмака з очільником НАБУ Артемом Ситником.

Люди Татарова вигадали версію про угоду ніби як через його протистояння з Ситником. Це інша пісня… А основна причина, яка спонукала мене дати свідчення про корупційні зв’язки Татарова, полягає в особистому. Коли його було звільнено з МВС, він попросився до мене на роботу — я його взяв. В нас на роботі він… став заможною людиною. Потім Татаров супроводжував оформлення юридичних документів, відповідно до яких Дмитро Федотенков, (новий власник «Укрбуду» — ред.) отримав все! А «Укрбуд» і я — нічого. Я не зміг повернути контроль над компанією… Не вірю в простий збіг обставин, що Татаров цього не передбачав, — запевняє Микитась.

Екс-нардеп зауважив, що Татаров був серед тих, хто переконував «запустити» в «Укрбуд» саме Федотенкова, а не іншого партнера.

Гадаю, була змова… Коли від мого імені до Татарова звернулися по допомогу, а я вже перебував у СІЗО, він імітував бурхливу діяльність. Насправді — нічого не зробив… Татаров пристав до іншої сторони — яка зрадила мене, пограбувала та підставила в «квартирну» справу. От ми друзі, а він за весь період мого перебування під вартою жодного разу не поцікавився про мій стан, не запропонував якоїсь, навіть звичайної людської допомоги або підтримки моїй сім’ї. Він став на бік моїх ворогів, — заявив забудовник.

Також Микитась розповів про те, як йому довелося стати спільниками з НАБУ.

На даний момент, гадаю, інтереси десь збігаються. Інтерес НАБУ, як мені здається, полягає в тому, щоби Татаров не мав впливу на правоохоронні органи. Оскільки, на їхню думку, він — корупціонер. Мій же інтерес полягає в тому, щоби Татаров не мав впливу на правоохоронні органи задля фальсифікації замовної «справи» проти мене та незаконного утримання мене під вартою… Взагалі ситуація є абсурдною. Його звинувачують, а він керує. Я сиджу, а він у владі. Тут якось і до держави питання, якщо він і я проходимо у справах, то де справедливість? — резюмував Микитась.

Екс-нардеп визнав свою провину у тому, що «збудувавши найбільшу будівельну компанію в Україні, не зміг її втримати, зокрема й через жадібність та зраду свого менеджменту».

Нагадаємо, команда Володимира Зеленського отримала власного «свинарчука» — НАБУ наприкінці 2020 року завітало з підозрою на Банкову — до заступника голови ОПУ Олега Татарова. Справа Татарова не стосується його роботи в Офісі президента, оскільки за версією слідства, у 2017 році Татаров, будучи адвокатом, став посередником у корупційному ланцюзі між Микитасем та МВС. Останній фігурує у справі про розкрадання на будівництві житла для Нацгвардії. Микитась заявив, що піде «на дно» лише разом із Татаровим. Саме для порятунку від цієї справи керівництво «Укрбуду», як вважає слідство, через адвоката Татарова й підкупило експерта з МВС.

Вже після скандалу Микитась отримав ще одну підозру — тепер уже від поліції, за нібито організацію викрадення людини. Сам екс-нардеп вважає це помстою. Відомо, що він вже відшкодував державі 50 млн грн і вийшов з-під варти. Нині він перебуває під арештом у поліцейській справі.