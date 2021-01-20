Убийце 11-летней девочки вынесли приговор. Фото: uazmi

https://racurs.ua/n149290-ubiyce-11-letney-devochki-v-odesskoy-oblasti-vynesli-prigovor-foto-video.html

Ракурс

В Одесской области убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов получил 15 лет лишения свободы.

Тарасова было признано дееспособным — он осознавал все свои действия во время совершения преступления. Моральный вред родственникам погибшей был оценен в 800 тыс. грн, пишет «Думская».

Свое решение — 15 лет лишения свободы — суд мотивировал тем, что, исходя из европейской практики, злоумышленник должен не только понести наказание, а и получить возможность исправиться.

Также суд учел молодой возраст обвиняемого, отсутствие вредных привычек и судимостей.

Адвокат потерпевшей стороны заявил журналистам, что будет обжаловать приговор. Семья Лукьяненко считает, что Тарасов должен получить пожизненное заключение.

19 июня 2019 года полиция обнаружила тело 11-летней Даши в выгребной яме во дворе местного жителя. В тот же день правоохранители задержали 22-летнего Николая Тарасова.

Подозреваемый под давлением улик признался не только в совершении жестокого убийства, но и попытке изнасиловать девочку в своем доме.

В ноябре правоохранители завершили расследование дела и передали в суд обвинительный акт в отношении Николая Тарасова.

Напомним, сегодня в зале суда Николай Тарасов пытался совершить самоубийство. Перед началом заседания он заявил, что не убивал девочку.