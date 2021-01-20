Курив на лавці з людською головою в руках — деталі шокуючого подвійного вбивства в Одесі

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Шокуюче подвійне вбивство сталося 20 січня в Одесі — там мешканець багатоповерхівки вбив двох осіб. Закривавленого молодика помітили на вулиці, коли він вийшов з під’їзду та сів на лавку, тримаючи людську голову в руках.

Голий і закривавлений чоловік, котрий тримав в руках людську голову вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив, — розповів один з мешканців будинку, пише місцеве видання «Думська».

Незабаром правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного. Також поліція підтвердила вбивство двох чоловіків. Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство двох або більше осіб).

За даними слідства, подвійне вбивство було скоєно у квартирі багатоповерхівки на проспекті Небесної сотні.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках… Поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під’їзд будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті, — йдеться у повідомленні Нацполіції Одещини.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Триває допит підозрюваного.

За даними ЗМІ, чоловік скоїв вбивство батька та ще однієї людини, особу якої наразі з’ясовують. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відрізав голову.